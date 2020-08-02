Beşiktaş'tan Jönsson'a teklif

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın eski öğrencisi Jens Jönsson için ilk resmi görüşme yapıldı.



Siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları, Konyaspor'dan ayrılan 27 yaşındaki Danimarkalı oyuncu ve menajeriyle bir araya geldi. Sergen'in, Kanadalı yıldız Atiba ile beraber ön libero rotasyonu için düşündüğü Jönsson'a 1+1 yıllık teklif yapıldı.



Jonsson'a yapılan teklifin 400 bin euro artı bonuslar olduğu öğrenildi.



