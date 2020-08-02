Beşiktaş'tan Jönsson'a teklif

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın eski öğrencisi Jens Jönsson ile ilk resmi görüşmeyi yaptı. Siyah-Beyazlılar, Danimarkalı oyuncuya 1+1 yıllık teklif sundu.

Haber; Sabah
Beşiktaş'tan Jönsson'a teklif
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02 Ağustos 2020 11:59
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın eski öğrencisi Jens Jönsson için ilk resmi görüşme yapıldı.

Siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları, Konyaspor'dan ayrılan 27 yaşındaki Danimarkalı oyuncu ve menajeriyle bir araya geldi. Sergen'in, Kanadalı yıldız Atiba ile beraber ön libero rotasyonu için düşündüğü Jönsson'a 1+1 yıllık teklif yapıldı.

Jonsson'a yapılan teklifin 400 bin euro artı bonuslar olduğu öğrenildi.



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