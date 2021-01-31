Beşiktaş'tan Jedvaj için resmi teklif

Beşiktaş, Hırvat savunmacı Tin Jedvaj için Leverkusen'e kiralama teklifi yaptı

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'tan Jedvaj için resmi teklif
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31 Ocak 2021 12:25
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Alman ekibi Bayer Leverkusen'den Tin Jedvaj geldi.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, 25 yaşındaki stoper Tin Jedvaj'ı kiralamak için Bayer Leverkusen'e teklif yaptı.

Tin Jedvaj'ın stoper listesinde şu anda ilk sırada olduğu ve yönetimin bu transferi bitirmek istediği kaydedildi.

Bu sezon Bundesliga'da 1 maç oynayan Jedvaj, toplamda ise 6 kez Leverkusen forması giydi. Hırvat savunmacı, 2015'te Roma'dan 7 ilyon euro bedelle alınmıştı. JAedvaj geçen sezonu Augsburg'da kiralık olarak geçirmişti





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