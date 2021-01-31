Beşiktaş'tan Jedvaj için resmi teklif

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Alman ekibi Bayer Leverkusen'den Tin Jedvaj geldi.A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, 25 yaşındaki stoper Tin Jedvaj'ı kiralamak için Bayer Leverkusen'e teklif yaptı.Tin Jedvaj'ın stoper listesinde şu anda ilk sırada olduğu ve yönetimin bu transferi bitirmek istediği kaydedildi.Bu sezon Bundesliga'da 1 maç oynayan Jedvaj, toplamda ise 6 kez Leverkusen forması giydi. Hırvat savunmacı, 2015'te Roma'dan 7 ilyon euro bedelle alınmıştı. JAedvaj geçen sezonu Augsburg'da kiralık olarak geçirmişti