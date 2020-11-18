Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu sürprizi

Beşiktaş, Brentford'un Twente'ye kiraladığı U-21 Milli Takımı'nın yıldızı Halil Dervişoğlu için düğmeye bastı. Siyah-beyazlı yönetim ilk teklifini de yaptı.

Haber; Sabah
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Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu sürprizi
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18 Kasım 2020 13:19
Beşiktaş ara transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Siyah beyazlılar şimdi de U-21 Milli Takımı'nın genç yıldızı Halil Dervişoğlu için kolları sıvadı.

Championship takımlarından Brentford'un Hollanda Ligi takımlarından Twente'ye kiraladığı Halil için siyah-beyazlı yönetim ilk teması kurdu. Twente formasıyla genelde son 15 dakikada oyuna giren ve daha hiç ilk 11'de forma şansı bulamayan Halil'in kiralık sözleşmesinin feshedilerek 1.5 yıllığına kendilerine verilmesi talep edildi.

Brentford'lu yöneticiler bu konuyu Twente ile görüşeceklerini, eğer Halil'e yeteri kadar şans vermeyi düşünmüyorlarsa Beşiktaş'a geçme teklifini görüşebileceklerini iletti. Yabancı kontenjanı +4 dolu olduğu için eli kolu bağlanan siyah- beyazlılar yerli oyunculara dönmek zorunda kalmıştı





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