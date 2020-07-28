Beşiktaş'tan Gökhan Töre için Yeni Malatyaspor'a jest

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'da forma giyen eski futbolcusu Gökhan Töre'yi yeniden takıma kazandırmak için çalışmalara başladı.

Beşiktaş'tan Gökhan Töre için Yeni Malatyaspor'a jest
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28 Temmuz 2020 10:50
Gelecek sezon öncesinde Beşiktaş'ın yeni transferlerinden biri Gökhan Töre olacak gibi duruyor.

Yeni Malatyaspor'un küme düşmesinden sonra Gökhan Töre'nin sözleşmesinde yer alan opsiyonun devreye gireceği, milli futbolcunun serbest kalacağı iddia ediliyor. Ancak Beşiktaş'ın bu madde devreye girmeden Malatya'ya bir ya da iki genç oyuncu vererek, Töre'nin haklarını almak istediği, iki kulüp arasında dostluğun bozulmasını istemediği ortaya çıktı.

Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın da, Malatya'da birlikte çalıştığı Töre'nin dönüşüne onay verdi.



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