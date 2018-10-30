Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması! Yırtık...

Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanıp oyundan çıkaniçin'tan açıklama geldi.Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi;''Futbol Takımımızın dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığı maçta rakip oyuncunun darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Gökhan Töre'nin yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol bacak ekstansör digitorum longus kasının zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır.''