Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması! Yırtık...

Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanıp oyundan çıkan Gökhan Töre için Beşiktaş'tan açıklama geldi.
Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi;
''Futbol Takımımızın dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığı maçta rakip oyuncunun darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Gökhan Töre'nin yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol bacak ekstansör digitorum longus kasının zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır.''
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Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi;
''Futbol Takımımızın dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığı maçta rakip oyuncunun darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Gökhan Töre'nin yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol bacak ekstansör digitorum longus kasının zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır.''
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