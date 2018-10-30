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Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması! Yırtık...

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında sakatlanıp oyundan çıkan Gökhan Töre'nin sağlk durumu hakkında açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması! Yırtık...
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30 Ekim 2018 17:38
Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanıp oyundan çıkan Gökhan Töre için Beşiktaş'tan açıklama geldi.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi;

''Futbol Takımımızın dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığı maçta rakip oyuncunun darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Gökhan Töre'nin yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol bacak ekstansör digitorum longus kasının zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır.''

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