"HİÇBİR KULÜPLE GÖRÜŞMEDİM"

Beşiktaşlı yönetici, bir süredir tekrar Fenerbahçe'ye döneceği iddia edilen hatta "Fenerbahçeli Gökhan olarak futbolu bırakmak istiyorum" dediği şeklinde haberler yapılan'le görüştü.Torunoğulları'nın telefonda yapılan konuşmada "" diye sorduğu bildirilirken, tecrübeli futbolcunun cevabı ise net oldu.Gökhan Gönül'ün "" yanıtı verdiği ortaya çıktı.Siyah-beyazlı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki sağ beke daha düşük bir ücretten 1 yıllık kontrat teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.