Beşiktaş'tan Galatasaray'a Bernard Mensah yanıtı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Bernard Mensah ile ilgili "Mensah ilk önce bizi aradı" sözlerine yanıt verdi.



"BUGÜN LEYLA KONUSU DEĞİL"



Ahmet Nur Çebi forma lansmanında gelen soru üzerine "Forma lansmanı yaparken, Bernard Mensah'ı konuşmanın yeri değil. Bugün konu Leyla konusu değil, bugün konu Adidas, Sayın Mustafa Cengiz'i anlayabiliyorum. İnsanların canı sıkılınca, sertleşebilirler. Biz de öyle kabul edelim." dedi.



"MENSAH YALAN SÖYLEMEZ"



Açıklamalarına devam eden Ahmet Nur Çebi "Söyledikleri doğru, bu duruma Sayın Cengiz'in söylediği nedenlerden geldik. Başkanların bulunduğu WhatsApp grubuna, bir hafta evvel 'Menajer oyununa gelmeyelim, fiyatları arttırmalarına vesile olmayalım' dedim. Mustafa Cengiz, koskoca Galatasaray'ın başkanı öyle diyorsa öyledir. Ancak Mensah yalan konuşacak bir çocuk değil." diye konuştu.



"TRANSFERLERİ AÇIKLAYACAĞIZ"



Ahmet Nur Çebi ayrıca transfer soruları üzerine "Transfer çalışmaları devam ediyor. İmza atılmadan hiçbir şey doğru değil. İmzalar atıldığı gün emin olun saklamayacağız sizden, açıklayacağız." açıklamasını yaptı.



"FORMALARI TARAFTARLAR BELİRLEYECEK"



Taraftarlara yönelik de açıklamalar yapan Ahmet Nur Çebi "Bundan sonraki formamızı taraftarların da içerisinde olduğu çalışma grubuyla belirleyeceğiz. Bugün bunun sözünü veriyoruz. Forma satışında da hedefimiz 500 bin, taraftarlarımıza çok iş düşüyor." dedi.



