ÖNCELİK CANER ERKİN'DE

DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ

BAŞAKŞEHİR BIRAKMAK İSTEMİYOR

Beşiktaş transferde işini sıkı tutuyor… Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Caner Erkin ile nikah tazelemek isteyen Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu sol bek ile anlaşma sağlanamaması durumunda ise B planını Başakşehir'in yıldızı Gael Clichy olarak belirledi.Yönetimin, sol bek için ilk iş olarak Caner'le masaya oturacağı ve tavan ücret olan 1 milyon Euro'dan teklif yapacağı öğrenildi. Eğer bu görüşmede sonuç çıkmazsa Beşiktaş, Clichy için harekete geçecek.Daha önce Arsenal ve M. City formalarını giyen Clichy'yi Beşiktaş, 2017'de istemiş ama Fransız sol bek Başakşehir'e gitmişti. Kartal, Caner'in durumuna göre yeniden Clichy'nin kapısını çalabilir.Başakşehir de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Clichy ile yola devam etmek istiyor. Bu sezon iyi bir performans gösteren 34 yaşındaki Fransız sol bek için çetin bir savaş yaşanması bekleniyor.