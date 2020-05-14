Beşiktaş'tan futbolculara SMS

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu, koronavirüsün neden olduğu ekonomik tahribat nedeniyle futbolculardan anlayış bekliyor

Haber; Milliyet
Beşiktaş'tan futbolculara SMS
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14 Mayıs 2020 08:33
Beşiktaş'ta 20 Ekim 2019 tarihinde göreve gelen ve geride kalan yaklaşık 7 ayda sürekli mali problemlerle mücadele etmek zorunda kalan Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu, koronavirüsün neden olduğu ekonomik tahribat nedeniyle futbolculardan destek ve anlayış istedi. Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberi şu şekilde...

E-mail yollandı

Kısa süre önce mali konularda bir durum değerlendirmesi yapan siyah-beyazlı yönetim, kadrodaki tüm oyunculara e-mail ve SMS göndererek karşılıklı anlayış içinde bu sıkıntılı günleri aşabileceklerini bildirdi.

İyi niyet daveti

Yönetimin gönderdiği mesajda, "Yaşamakta olduğumuz bu olağanüstü süreçte, herkesin karşılıklı iyi niyet çerçevesinde sorunlara çözüm araması gereklidir. Bizimle iyi niyet çerçevesinde anlaşmak isteyen futbolcularımızın bilgisine sunarız" denildi. Mevcut sözleşmeleri revize etmek isteyen siyah-beyazlılar, koronavirüs öncesi dönemle ilgili borçların ödeneceğini bildirdi. Yeni anlaşmanın koronavirüs süreci ve gelecek dönemlere ilişkin olduğu ifade edildi.

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