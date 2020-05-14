Beşiktaş'tan futbolculara SMS

Beşiktaş'ta 20 Ekim 2019 tarihinde göreve gelen ve geride kalan yaklaşık 7 ayda sürekli mali problemlerle mücadele etmek zorunda kalan Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu, koronavirüsün neden olduğu ekonomik tahribat nedeniyle futbolculardan destek ve anlayış istedi. Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberi şu şekilde...Kısa süre önce mali konularda bir durum değerlendirmesi yapan siyah-beyazlı yönetim, kadrodaki tüm oyunculara e-mail ve SMS göndererek karşılıklı anlayış içinde bu sıkıntılı günleri aşabileceklerini bildirdi.Yönetimin gönderdiği mesajda, "Yaşamakta olduğumuz bu olağanüstü süreçte, herkesin karşılıklı iyi niyet çerçevesinde sorunlara çözüm araması gereklidir. Bizimle iyi niyet çerçevesinde anlaşmak isteyen futbolcularımızın bilgisine sunarız" denildi. Mevcut sözleşmeleri revize etmek isteyen siyah-beyazlılar, koronavirüs öncesi dönemle ilgili borçların ödeneceğini bildirdi. Yeni anlaşmanın koronavirüs süreci ve gelecek dönemlere ilişkin olduğu ifade edildi.