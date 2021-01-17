Beşiktaş'tan Fode Koita'ya transfer yanıtı

Mario Mandzukic için umutları her geçen saat azalan Beşiktaş, listesindeki diğer isimlere odaklandı. Çalışmalarını gizlilik içerisinde sürdüren yönetim, Beşiktaş'a gelmekte istekli olan Fode Koita'ya da, "Kasımpaşa'yla bonservis sorununu çöz" mesajını gönderdi.

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Beşiktaş'tan Fode Koita'ya transfer yanıtı
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17 Ocak 2021 09:45
Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, Mario Mandzukic konusunda önemli adımlar atmıştı. Hırvat futbolcuyla anlaşmaya yaklaşan yönetim, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın devreye girmesi sonrasında transferde devre dışı kalmıştı.

Başarılı futbolcu konusunda ilk etapta bekleyiş içinde bulunsa da her geçen saat umudunu yitiren yönetim, listesindeki diğer isimleri değerlendirmeye başladı.

Alternatif hedefler konusundaki çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdüren Kara Kartal'ın, Kasımpaşa'dan ayrılıp Beşiktaş'a gelmek isteyen Fode Koita'ya, bonservis konusunu çözmesi talebinde bulunduğu öğrenildi.





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