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Beşiktaş'tan flaş takas önerisi: "Töre'yi alın, Bilal'i verin!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kadro planlaması içerisine almadığı ve kendisine kulüp bulmasını istediği Gökhan Göre için siyah beyazlı yönetimin herhangi bir teklif gelmemesi üzerine Kayserispor'un kapısını çaldığı ve Bilal Başaçıkoğlu ile takas önerdiği öğrenildi.

Beşiktaş'tan flaş takas önerisi: 'Töre'yi alın, Bilal'i verin!'
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18 Ocak 2019 14:52
Ara transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katan Beşiktaş, 4. oyuncu için harekete geçti.

Teknik patron Şenol Güneş'in kadro planlaması içerisinde yer vermediği ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Gökhan Töre'ye, Ryan Babel'in ayrılığı sonrası bile yer vermeyi düşünmediği ortaya çıktı. Hiçbir kulüpten de istediği teklifi alamayan Beşiktaş'ın, bunun üzerine Kayserispor'un kapısını çaldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın Kayserispor'a 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bilal Başaçıkoğlu ile Gökhan Töre'yi önerdiği ve cevap beklediği kaydedildi. Beşiktaş'ın Kayserispor'dan gelecek cevaba göre sol kanat transferinde hareket edeceği belirtildi.

Bu yaz 400 bin Euro karşılığında Feyenoord'Dan Kayserispor'a transfer olan Bilal Başaçıkoğlu, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 1 asist yaptı.



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