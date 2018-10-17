Adalı desteği

UEFA Finansal Fair Play denetimindeki son senesi altında olan ve bugüne kadar yapılan anlaşmaya sadık kalan Beşiktaş Yönetimi, devre arasında satılması gündeme gelen Domagoj Vida dışında bir oyuncuyu daha göndermeyi planlıyor.Gelir-gider dengesindeki açık nedeniyle sezon sonu için mali risk altında olan siyah-beyazlı kulüp, devre arasında en az 20 milyon euro gibi bir rakamı kasasına koymayı planlıyor. Yaz döneminde Vida'ya talip olan Arsenal'in 12 milyon euroluk teklifi üstüne bir de kaleci Ospina'yı isteyen ve bu nedenle Hırvat oyuncuyu satamayan Beşiktaş'ın; Babel, Quaresma, Adriano, Gökhan Töre ve Lens gibi isimlerden birini gönderebileceği öğrenildi.UEFA anlaşmasının son yılında geçmiş dönemdeki tüm emeğini heba etmemek için kolları sıvayan yönetimin, transfer dışında ek önlemler de alması bekleniyor. Sponsorluklar için çalışmalara hız veren siyah-beyazlılar oyuncu transferi de yapmayarak, mali tabloyu düzeltmeye çalışacak. Geçtiğimiz günlerde oyunculara tüm alacaklarını ödeyen yönetim kurulunun, Galatasaray'ın içinde bulunduğu sıkıntıları yaşamamak için adımlarını dikkatli attığı aktarıldı.Bu arada yeni yönetimde yer alan İkinci Başkan Serdal Adalı'nın mali konularla yakından ilgilendiği ortaya çıktı. Adalı'nın kulübe maddi destek de vereceği belirtildi. Siyah-beyazlı yöneticinin bu desteği sponsorluk yoluyla vereceği iddia edildi.