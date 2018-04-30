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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye antrenman yanıtı!

Beşiktaş resmi sitesinden, Kayserispor maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başlayacağını açıkladı. Fenerbahçe ise Beşiktaş'ın çıkmayacağını açıkladığı maç için antrenman yapacaklarını açıklamıştı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye antrenman yanıtı!
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30 Nisan 2018 01:26
Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçına hazırlıklarına başlayacağını açıklayan Fenerbahçe'ye flaş bir yanıt geldi.

Beşiktaş resmi siteden, 2 günlük izin yapılacağını ve Süper Lig'de oynanacak Kayserispor maçının hazırlıklarına başlanacağını açıkladı.



ENERBAHÇE NE AÇIKLAMA YAPMIŞTI?

 "Fenerbahçemiz, kupada Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından 30 Nisan Pazartesi günü Can Bartu Tesislerimizde yapacağı antrenmanla başlayacak."



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