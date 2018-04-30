Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye antrenman yanıtı!

Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçına hazırlıklarına başlayacağını açıklayan Fenerbahçe'ye flaş bir yanıt geldi.
Beşiktaş resmi siteden, 2 günlük izin yapılacağını ve Süper Lig'de oynanacak Kayserispor maçının hazırlıklarına başlanacağını açıkladı.
ENERBAHÇE NE AÇIKLAMA YAPMIŞTI?
"Fenerbahçemiz, kupada Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından 30 Nisan Pazartesi günü Can Bartu Tesislerimizde yapacağı antrenmanla başlayacak."
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Beşiktaş resmi siteden, 2 günlük izin yapılacağını ve Süper Lig'de oynanacak Kayserispor maçının hazırlıklarına başlanacağını açıkladı.
ENERBAHÇE NE AÇIKLAMA YAPMIŞTI?
"Fenerbahçemiz, kupada Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından 30 Nisan Pazartesi günü Can Bartu Tesislerimizde yapacağı antrenmanla başlayacak."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın