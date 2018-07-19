Beşiktaş'tan Fabri'ye yeni sözleşme teklifi

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fabri'ye, Avrupa kulüplerinin ilgisi Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi.İngiliz ekibi Fulham'ın talip olduğu İspanyol kalecinin ayrılmasını istemeyen yönetim, gelen cazip teklifi geri çevirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de çok memnun olduğu Fabri'nin gelmesinden sonra kalede sorun yaşamayan Siyah-Beyazlılar, bu beraberliğin devam etmesi için kolları sıvadı. İspanyol file bekçisine 3 sezon daha kalması için teklif yapıldı. Fabricio'nun ücretine zam yapılması kararı da alındı.Beşiktaş'tan sezonluk 1.3 milyon euro garanti para kazanan Fabri'ye 700 bin euro daha zam yapılacak. Ücreti 2 milyon euroya (11.2 milyon TL) çıkartılacak olan tecrübeli file bekçisinin kazancı, elde edilen başarılar ve maç primleriyle birlikte 2.5 milyon euroya yaklaşacak. Teklife olumlu bakan İspanyol kalecinin, ailesiyle görüştükten sonra Beşiktaş'a kararını bildirmesi bekleniyor. Siyah-Beyazlı yönetim de kesinlikle önerdiği 2 milyon euronun üzerine çıkma düşüncesinde değil. Bu konuda pazarlık payının bulunmadığı Fabri ve menajerine de iletildi.Beşiktaş yönetimi, İspanyol kalecinin kulüple kimyasının çok uyuştuğunu ve bu nedenle kalmasını istediklerini de belirttiler. İki sezonda Beşiktaş'ta 87 karşılaşmaya çıkan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Fabri, taraftarların da bağrına bastığı isimlerden biri. Bu sürede sadece 2 sarı kart gören ancak hiç kırmızı görmeyen Fabri, kalesinde 94 gol gördü. Tecrübeli file bekçisi 27 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. Kariyerinde hep İspanya'da oynayan Fabricio, Beşiktaş'ta mesleğinin zirvesine ulaşmıştı.