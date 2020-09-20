Beşiktaş'tan Eduardo Salvio atağı

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Haber Global'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Boca Juniors forması giyen Eduardo Salvio için kiralama teklifinde bulundu.



Lanus'la başladığı profesyonel futbol kariyerinde Atletico Madrid, Benfica ve son olarak Boca Juniors formalarını terleten Salvio'nun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.



30 yaşındaki yıldız oyuncu Lanus altyapısından yetişmiş ve daha sonra Atletico Madrid ile Benfica formalarını da giymişti. Salvio 2019 yılında Boca Juniors'a 7 milyon euro bedelle transfer oldu.



Geride kalan süreçte Sarı-lacivertli formayla 25 resmi maçta görev aldı ve 10 gol - 3 asistlik performans ortaya koydu.



