Beşiktaş'tan Eduardo Salvio atağı

Beşiktaş, Arjantinli kanat oyuncusu Eduardo Salvio için Boca Juniors'a kiralama teklifinde bulundu.

Beşiktaş'tan Eduardo Salvio atağı
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20 Eylül 2020 13:10
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Haber Global'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Boca Juniors forması giyen Eduardo Salvio için kiralama teklifinde bulundu.

Lanus'la başladığı profesyonel futbol kariyerinde Atletico Madrid, Benfica ve son olarak Boca Juniors formalarını terleten Salvio'nun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

30 yaşındaki yıldız oyuncu Lanus altyapısından yetişmiş ve daha sonra Atletico Madrid ile Benfica formalarını da giymişti. Salvio 2019 yılında Boca Juniors'a 7 milyon euro bedelle transfer oldu.

Geride kalan süreçte Sarı-lacivertli formayla 25 resmi maçta görev aldı ve 10 gol - 3 asistlik performans ortaya koydu.



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