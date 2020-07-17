Beşiktaş'tan Dorukhan'a 3 yıllık sözleşme teklifi

Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, ilk etapta iç transfer sorununu çözecek.



Siyah-beyazlılar, Dorukhan Toköz'ün 2021'de sona erecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçiyor. Hakkında, "Fenerbahçe'ye gidecek" yönünde haberler çıkan ve bu duruma sosyal medyadan tepki gösteren Dorukhan'ın da bir an önce yeni kontrat imzalayarak söylentilere son vermek istediği bildirildi.



KOCADAĞ GÖRÜŞECEK



Asbaşkan Emre Kocadağ'ın görüşmeleri yürüteceği ve milli futbolcuya TL'ye sabitlenmiş döviz kuru üzerinden 3 yıllık yeni sözleşme teklif edileceği öğrenildi.



Önceki yönetimin yeni kontrat konusunda Dorukhan'a teklif ettiği rakamları mevcut ekonomik ortamda yüksek bulan siyah-beyazlıların, tatmin edici bir sözleşme önereceği ifade edildi. Yönetimin, ağustosun ilk haftasında Dorukhan'a 3 yıllık imza attırmayı planladığı kaydedildi.



