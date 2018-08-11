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Beşiktaş'tan Domagoj Vida için yeni plan!

Premier Lig'e transferi suya düşen Hırvat stoper Domagoj Vida için İspanya, Fransa ve İtalya'dan resmi teklif bekleniyor.

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş'tan Domagoj Vida için yeni plan!
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11 Ağustos 2018 06:16
Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Domagoj Vida'yı özellikle İngiltere Premier Lig'e satmayı planlayan, fakat ödenecek peşinat konusunda Ada ekipleriyle anlaşma sağlayamayan Beşiktaş Yönetimi rotasını şimdi de İspanya, Fransa ve İtalya'dan gelecek tekliflere çevirdi.

Özellikle Arsenal ve Liverpool ile yapılan pazarlıklarda bonservis bedelinin büyük çoğunluğunu peşin isteyen Başkan Fikret Orman, hiçbir kulübün buna yanaşmaması nedeniyle Hırvat oyuncuyu başka bir teklif gelene kadar kadroda tutma kararı aldı. Cenk Tosun'u da yaz döneminde vermeyip devre arasında daha yüksek rakama Everton'a gönderen Başkan Orman, diğer ülkelerden de uygun teklif gelmezse Vida'yı kadroda tutacak.

Maddi kaynak lazım

Futbolcu maaşları konusunda bir süredir sıkıntılar yaşayan ve bu nedenle Vida transferinde büyük bir peşinat dilimi isteyen Beşiktaş, sadece Hırvat stopere gelecek teklifleri değil, takımdaki diğer oyunculara gelmesi muhtemel önerileri de değerlendirecek.

Maddi kaynak yaratma açısından gelen tekliflerin bir veya iki tanesini değerlendirmek isteyen siyah-beyazlılar şartlar ne olursa olsun Ağustos sonuna kadar 10 numara transferini bitirmeye çalışacak. Başkan Fikret Orman kısa süre önce yaptığı açıklamada kendileri için ofansif orta saha transferinin öncelikli olduğunu ifade etmişti.



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