Beşiktaş'tan Doğukan İnci ve Kerim Alıcı kararı

Gelecek planlamasında alt liglerden genç isimlere yer vermeyi hedefleyen Beşiktaş, kadrosunda özellikle görmek istediği iki isim için görüşmelerden sonuç alamadı.Gökhan Gönül'ün durumunun belirsizliğinde sağ beke alternatif olarak düşünülen Kerim Alıcı için Altınordu 1 milyon Euro'ya yakın bonservis ve gelecek transferinden pay istedi.Transfer görüşmelerini Erdal Torunoğulları'nın yürüttüğü sol kanat oyuncusu Doğukan İnci için de Karşıyaka, 600 bin dolar talebinden geri adım atmadı.Beşiktaşlı yöneticiler, alt liglerde ilgilendikleri başka futbolcuların da olduğunu ancak yabancı kontenjanının düşeceğine yönelik kamuoyunda yer alan açıklamalar sonrası piyasanın anormal şekilde yükseldiğini dile getirdiler.Öte yandan Beşiktaş'ın radarında olan 21 yaşındaki Doğukan İnci için Başakşehir'in de devreye girdiği öğrenildi