Beşiktaş'tan Devler Ligi için prim kararı!

İLGİLİ VİDEO

Son iki sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılarak, hem kasasını dolduran hem de dünya çapında reklamını yapanüst üste üçüncü sene Devler Ligi'nde yer alabilmek için bütün imkanlarını zorlayacak.Süper Lig'i ikinci bitirmesi halinde iki ön eleme turu oynayarak Devler Ligi'ne katılma şansı bulunan Kartal'da, teknik heyet ve yönetim, kalan 3 maçı da kazanmaları için takımı motive etmeye çalışacak.Siyah-beyazlı takım son üç haftada Kayserispor, Osmanlıspor (D) ve Sivasspor'la birbirinden kritik karşılaşmalara çıkacak. Beşiktaş'ın üç maçtan 9 puanla ayrılacağını düşünen yönetim, Galatasaray yenilgisi sonrası motivasyonun düşmemesi için yoğun çaba harcayacak.Şampiyonluk şansının zora girmesi nedeniyle oyuncuların şimdiden tatil havasına girmesinden endişe eden siyah-beyazlıların ikinciliğe özel prim verebileceği iddia edildi.Teknik Direktör Şenol Güneş'in ise iki günlük iznin ardından bugün Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak olan futbolcularıyla toplantı yapacağı aktarıldı. Sezonun henüz bitmediğine vurgu yapacak olan Güneş, ligi en azından ikinci sırada bitirmek zorunda olduklarının altını çizerek, oyuncularından mücadeleyi kesinlikle bırakmamalarını isteyecek.