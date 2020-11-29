Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye gönderme

Beşiktaş, Kadıköy deplasmanında tam 15 yıl sonra ilk kez kazandı.
Daha önce 2005'te de aynı skorla kazanan Siyah-Beyazlılar, maç sonrası ezeli rakibine gönderme yaptı.
"ALGI DEĞİL OLGU"
Beşiktaş hesaplarından yapılan paylaşımda maçın skorbordu paylaşılarak; "Algı değil olgu" yazıldı.
Daha önce 2005'te de aynı skorla kazanan Siyah-Beyazlılar, maç sonrası ezeli rakibine gönderme yaptı.
"ALGI DEĞİL OLGU"
Beşiktaş hesaplarından yapılan paylaşımda maçın skorbordu paylaşılarak; "Algı değil olgu" yazıldı.