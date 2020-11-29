Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye gönderme

Beşiktaş, ezeli rakibini deplasmanda mağlup etmesinin ardından göndermeli bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye gönderme
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29 Kasım 2020 21:27
Beşiktaş, Kadıköy deplasmanında tam 15 yıl sonra ilk kez kazandı.

Daha önce 2005'te de aynı skorla kazanan Siyah-Beyazlılar, maç sonrası ezeli rakibine gönderme yaptı.

"ALGI DEĞİL OLGU"

Beşiktaş hesaplarından yapılan paylaşımda maçın skorbordu paylaşılarak; "Algı değil olgu" yazıldı.





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