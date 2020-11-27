Beşiktaş'tan derbi öncesi 'penaltı' paylaşımı

Beşiktaş, derbi maçı öncesinde penaltılar üzerinden iğnelemeli bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'tan derbi öncesi 'penaltı' paylaşımı
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27 Kasım 2020 20:31
Derbide Fenerbahçe'yle karşılaşacak olan Beşiktaş, penaltılar üzerinden iğneleme yaptığı bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş hesabından yapılan ve twitter'ın etiketlendiği paylaşımda; "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." yazıldı.





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