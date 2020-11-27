Beşiktaş'tan derbi öncesi 'penaltı' paylaşımı

Derbide Fenerbahçe'yle karşılaşacak olan Beşiktaş, penaltılar üzerinden iğneleme yaptığı bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş hesabından yapılan ve twitter'ın etiketlendiği paylaşımda; "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." yazıldı.
Beşiktaş hesabından yapılan ve twitter'ın etiketlendiği paylaşımda; "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." yazıldı.