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Beşiktaş'tan derbi itirafı; 'Kupada kaybettik'

Ne kaçan goller, ne sakatlıklar, ne de oyuncu tercihleri... Siyah-beyazlılar kupa yarı finalinde ve sonrasında yaşananların hem takımı hem de Güneş'i olumsuz yönde etkilediğini şeklinde görüş belirttiler.

Kaynak: Vatan
Beşiktaş'tan derbi itirafı; 'Kupada kaybettik'
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01 Mayıs 2018 07:35
Ezeli rakibi G.Sa-ray'a 2-0 yenilerek 2. girdiği haftayı 4. sırada tamamlayan ve şampiyonluk umutları iyice azalırken Şampiyonlar Ligi'nin de dışında kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Beşiktaş'ta, fatura F.Bahçe derbisine çıktı. Siyah-beyazlı yöneticiler ezeli rakipleriyle oynayacakları kritik maç öncesinde Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde ve sonrasında yaşananların teknik heyeti de takımı da kötü etkilediğini ifade ettiler.

'KONSANTRE OLAMADIK'

Öyle ki Alvaro Negredo'nun ve Ryan Babel'in kaçırdığı 2 inanılmaz pozisyon, Pepe ve Negredo'nun sakatlanması, Şenol Güneş'in Love yerine Jeremain Lens'i oyuna sokması, takımın yaptığı inanılmaz hatalar ve futbolcuların isteksiz bir görüntü sergilemesinin sebebi olarak kupa maçındaki travma ve sonrasında takımın G.Saray'a konsantre olamaması gösterildi.

Derbide kafasına atılan yabancı cisimle yaralanan ve 5 dikiş atılan teknik patron Şenol Güneş'in, F.Bahçe cephesince 'tiyatro' sergilemekle suçlanmasının tecrübeli hocayı demoralize ettiği belirtilirken futbolcuların da bu gergin atmosferde şampiyonluk maçı gözüyle bakılan G.Saray derbisinin havasına giremedikleri vurgulandı.

KARTAL'A İKİ GÜN İZİN

Beşiktaş'ta G.Saray yenilgisinin ardından takıma 2 gün izin verildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü tekrar oynanmasına karar verilen F.Bahçe maçına çıkmama kararı alan siyah-beyazlılar yarına kadar dinlendikten sonra akşam yapacağı idmanda Kayserispor hazırlıklarına başlayacak.





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