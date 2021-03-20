Beşiktaş'tan derbi için prim kararı

Beşiktaş Yönetimi pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçı için galibiyete özel prim belirledi.

Haber; Türkiye
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Beşiktaş'tan derbi için prim kararı
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20 Mart 2021 12:31
Beşiktaş'ta nefesler tutuldu heyecanla Fenerbahçe derbisi bekleniyor.

Yönetim derbinin kazanılması durumunda oyunculara kişi başına 30 bin lira prim ödemesi yapacak.

Siyah beyazlı oyuncular yönetimin bu kararı sonrası daha da morallendi. Sezonun ilk yarısında da Kadıköy'de oynanan karşılaşma öncesi de otuzar bin lira prim belirlenmiş, Beşiktaş maçı 4-3 kazanmıştı.



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