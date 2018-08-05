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Beşiktaş'tan Demba Ba'ya destek

Beşiktaş, Çin'de ırkçılığa maruz kalan eski futbolcusu Demba Ba'ya destekte bulundu.

Kaynak: AA
Beşiktaş'tan Demba Ba'ya destek
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05 Ağustos 2018 14:57
Beşiktaş Kulübü, Çin Süper Ligi'nde ırkçılığa maruz kaldığını belirten eski futbolcuları Demba Ba'ya destek verdi.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter'daki hesabından, Senegalli futbolcunun kartal pençesi hareketinin yer aldığı fotoğraf paylaşıldı. Mesaja İngilizce "Yalnız değilsin" notu düşüldü. Paylaşımda "Irkçılığa hayır" etiketi de yer aldı.

Demba Ba ise Beşiktaş'ın paylaşımını kalp emojisiyle yanıtladı. 

Kariyerine Çin'de devam eden Demba Ba, takımı Shanghai Shenhua'nın deplasmanda Changchun Yatai ile oynadığı maçta rakip futbolculardan Zhang Li'nin kendisine ırkçı ifadeler kullandığını savunmuştu.

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