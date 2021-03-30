Beşiktaş'tan defansa Fin kule!

Beşiktaş, Finlandiya Milli Takımı'nda görev yapan 26 yaşındaki stoper Daniel O'Shaughnessy için düğmeye bastı. Sergen Yalçın, 1.90'lık boyuyla dikkat çeken yıldız savunma oyuncusu için scout ekibinden detaylı rapor istedi.

, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan defansa Fin kule!
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30 Mart 2021 11:56
Şampiyonluk yarışında zirvede yer alan Beşiktaş, bir yandan sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedeflerken, diğer yandan da yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Önümüzdeki sene özellikle savunma bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar sol stoper rotasyonu için Afyon'da forma giyen Seyfettin ile prensip anlaşmasına varırken, Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne milli maçlar sırasında sürpriz bir ismin daha çarptığı öğrenildi

SERGEN YALÇIN BEĞENDİ
Yalçın, Ukrayna'nın sahasında Finlandiya ile 1-1 berabere kaldığı maçta konuk ekibin stoperi Daniel O'Shaughnessy'yi beğendi. 26 yaşındaki yıldızın hem hamleli stoper, hem bek oyuncusu, hem de topla çıkışlarda başarılı bir grafik çıkarması Yalçın'ın gözünden kaçmadı.

"RAPOR HAZIRLAYIN"
1.90'lık oyuncunun sözleşmesinin 31 Aralık'ta biteceği bilgisinin verilmesi üzerine O'Shaughnessy'yi daha dikkatli gözlerle izleyen Yalçın'ın scout ekibine, "Ön rapor hazırlayın, beraber inceleyelim" direktifini verdi.

25 KEZ MİLLİ OLDU
Finli stoper O'Shaughnessy, bugüne kadar milli takım formasını farklı yaş gruplarında olmak üzere toplam 25 kez giydi ve bu maçlarda rakip fileleri de 2 kez havalandırdı.

133 MAÇTA OYNADI
Profesyonel kariyerinde forma giydiği Cheltenham Town ve Helsinki kulüplerinde 133 resmi maça çıkan Daniel O'Shaughnessy, bu periyotta 12 gol atarken, 10 da asist yaptı ve toplam 22 gole direkt olarak katkıda bulundu.

 



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