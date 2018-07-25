Beşiktaş'tan David Ospina için 2 milyon

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için bugün ilk adımı atacak... Fabri'yle yolları ayıran Siyah- Beyazlı yönetim kaleci arayışlarında ilk sıraya aldıkları Arsenal'li Ospina için İngiliz kulübüne ilk teklifi sunacak.Arsenal'in Leno'yu transfer etmesinin ardından 3. kaleci durumuna düşen Ospina'nın ayrılmak istediği ortaya çıktı.Arsenal'le 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli eldiveni satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Beşiktaşlı yöneticilerin İngiliz kulübüne 1 yıl için 2 milyon Euro önereceği öne sürüldü.Beşiktaş Yönetimi'nin satın alma opsiyonu olarak da Arsenal'e 4 milyon Euro önereceği gelen bilgiler arasında. İngiliz kulübünün bu teklife vereceği cevap olumsuz olursa B Planı devreye girecek.