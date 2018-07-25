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Beşiktaş'tan David Ospina için 2 milyon

Fabri ile yolları ayıran yönetim kaleci arayışlarında ilk sıraya aldığı Ospina için Arsenal'li yetkililerle görüşüyor.Tecrübeli kaleci için yönetim satın alma opsiyonlu 2 milyon Euro kiralama bedeli teklif edecek.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'tan David Ospina için 2 milyon
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25 Temmuz 2018 05:13
Beşiktaş Ospina için bugün ilk adımı atacak... Fabri'yle yolları ayıran Siyah- Beyazlı yönetim kaleci arayışlarında ilk sıraya aldıkları Arsenal'li Ospina için İngiliz kulübüne ilk teklifi sunacak.

Arsenal'in Leno'yu transfer etmesinin ardından 3. kaleci durumuna düşen Ospina'nın ayrılmak istediği ortaya çıktı.

2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Arsenal'le 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli eldiveni satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Beşiktaşlı yöneticilerin İngiliz kulübüne 1 yıl için 2 milyon Euro önereceği öne sürüldü.

VERİLECEK CEVAP BEKLENİYOR

Beşiktaş Yönetimi'nin satın alma opsiyonu olarak da Arsenal'e 4 milyon Euro önereceği gelen bilgiler arasında. İngiliz kulübünün bu teklife vereceği cevap olumsuz olursa B Planı devreye girecek.



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