  •  
    Tarık Çamdal için flaş sözler: "Transferi..."
  •  
    Fernando Muslera için transfer açıklaması var!
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!

Beşiktaş'tan Darmian çıkarması

Beşiktaş Manchester United'ın 28 yaşındaki savunma oyuncusu Darmian için Ada'ya hareket edecek.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'tan Darmian çıkarması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Temmuz 2018 04:40
Beşiktaş savunma transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlı ekip, Manchester United'ın 28 yaşındaki savunma oyuncusu Matteo Darmian'ı transfer etmek için İngiltere'ye hareket edecek.

Tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlı yöneticilerin Ada'da Manchester United'la sıkı bir pazarlık yapması bekleniyor. Darmian'ın kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Darmian, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 18 resmi maçta 2 asistlik performans sergiledi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için