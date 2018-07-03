Beşiktaş'tan Darmian çıkarması

Beşiktaş savunma transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlı ekip, Manchester United'ın 28 yaşındaki savunma oyuncusu Matteo Darmian'ı transfer etmek için İngiltere'ye hareket edecek.
Tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlı yöneticilerin Ada'da Manchester United'la sıkı bir pazarlık yapması bekleniyor. Darmian'ın kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Darmian, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 18 resmi maçta 2 asistlik performans sergiledi.
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Tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlı yöneticilerin Ada'da Manchester United'la sıkı bir pazarlık yapması bekleniyor. Darmian'ın kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Darmian, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 18 resmi maçta 2 asistlik performans sergiledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın