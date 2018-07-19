Danny Welbeck için Beşiktaş yeniden devrede! Beşiktaş, İngiliz golcü Danny Welbeck'ten vazgeçmiyor. Ada medyası, Arsenal'in başına gelen Unai Emery'nin gözüne giremediği için satış listesine konulan Welbeck'e siyah-beyazlıların talip olduğu duyurdu.
Manchester United altyapısından yetişen Welbeck, Preston ve Sunderland gibi kulüplerde piştikten sonra Kırmızı Şeytanlar'a geri dönmüştü. Welbeck; sürati, top tekniği, kafa vuruşları ve soğukkanlılığı ile dikkat çekiyor. Vagner Love ve Alvaro Negredo'yu göndererek yeni bir forvet almak isteyen siyah-beyazlıların, Danny Welbeck temaslarını sürdürdüğü belirtildi.
Geçen sezonun tamamını Arsenal'de geçiren Welbeck, 42 maçta Arsenal formasını sırtına geçirdi. 42 maçta forma giyen Welbeck, takımına 10 gol 2 asistlik performans gösterdi.
Welbeck, tamamını İngiltere'de geçirdiği profesyonel kariyerinde 297 maçta 65 gol 39 asistlik performans sergiledi.
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Manchester United altyapısından yetişen Welbeck, Preston ve Sunderland gibi kulüplerde piştikten sonra Kırmızı Şeytanlar'a geri dönmüştü. Welbeck; sürati, top tekniği, kafa vuruşları ve soğukkanlılığı ile dikkat çekiyor. Vagner Love ve Alvaro Negredo'yu göndererek yeni bir forvet almak isteyen siyah-beyazlıların, Danny Welbeck temaslarını sürdürdüğü belirtildi.
Geçen sezonun tamamını Arsenal'de geçiren Welbeck, 42 maçta Arsenal formasını sırtına geçirdi. 42 maçta forma giyen Welbeck, takımına 10 gol 2 asistlik performans gösterdi.
Welbeck, tamamını İngiltere'de geçirdiği profesyonel kariyerinde 297 maçta 65 gol 39 asistlik performans sergiledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın