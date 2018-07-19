  •  
    Tottenham'dan F.Bahçe için zorunlu bir madde!
  •  
    Beşiktaş'ta yeni itiraflar; "Evet, Babel gidebilir..."
  •  
    Gignac'tan flaş transfer itirafı; "Teklif aldım..."
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Süper Lig'de TARİHİ bir dönem şu an sona erdi

Beşiktaş'tan Danny Welbeck operasyonu

Beşiktaş, Danny Welbeck'in transferi için yeniden harekete geçti. Vagner Love ve Alvaro Negredo ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş, Danny Welbeck için temaslara başladı.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'tan Danny Welbeck operasyonu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2018 10:24
Danny Welbeck için Beşiktaş yeniden devrede! Beşiktaş, İngiliz golcü Danny Welbeck'ten vazgeçmiyor. Ada medyası, Arsenal'in başına gelen Unai Emery'nin gözüne giremediği için satış listesine konulan Welbeck'e siyah-beyazlıların talip olduğu duyurdu.

Manchester United altyapısından yetişen Welbeck, Preston ve Sunderland gibi kulüplerde piştikten sonra Kırmızı Şeytanlar'a geri dönmüştü. Welbeck; sürati, top tekniği, kafa vuruşları ve soğukkanlılığı ile dikkat çekiyor. Vagner Love ve Alvaro Negredo'yu göndererek yeni bir forvet almak isteyen siyah-beyazlıların, Danny Welbeck temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

Geçen sezonun tamamını Arsenal'de geçiren Welbeck, 42 maçta Arsenal formasını sırtına geçirdi. 42 maçta forma giyen Welbeck, takımına 10 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Welbeck, tamamını İngiltere'de geçirdiği profesyonel kariyerinde 297 maçta 65 gol 39 asistlik performans sergiledi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için