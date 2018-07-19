Beşiktaş'tan Damien Da Silva hamlesi!

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stoper harekatı... Tosic'ten sonra Mitrovic'i de satan Siyah- Beyazlı yönetim Vida'yı da astronomik bir rakamla göndermenin planlarını yapıyor. Bu nedenle yönetim 2 stoper için harekete geçti. Listede Trabzonspor'un da gündeminde yer alan Fransız Damien Da Silva ilk sırada bulunuyor.4 sezondur Fransız takımı Caen'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sona erdi. Damien Da Silva'ya transfer edilmesi durumunda her hangi bir bonservis ücreti ödenmeyecek.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de bu transfere onay vermesi üzerine Siyah-Beyazlı yönetim Fransız starın menajeriyle bir görüşme yapacak. Bu transferin bitme olasılığı yüksek olarak gösteriliyor.Tecrübeli futbolcu Damien Da Silva formasını giydiği Caen'de 4 sezonda 131 lig maçına çıktı. 30 yaşındaki futbolcu tam 7 kez fileleri sarstı. İstikrarlı futboluyla dikkat çekti..