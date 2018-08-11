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Beşiktaş'tan Chadli ve Ospina için ikna turları

Beşiktaşlı yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, West Bromwich forması giyen Nacer Chadli ve Arsenal'in tecrübeli kalecisi David Ospina'nın transferinde sona geldi.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'tan Chadli ve Ospina için ikna turları
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11 Ağustos 2018 06:55
Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın transferden sorumlu iki yöneticisi Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğulları, birkaç gündür Londra'da kamp kurmuş durumda.

İki yönetici, Belçikalı yıldız Nacer Chadli ve Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina'nın transferini bitirmekte kararlı.

ADA'DA ÇOK SIKI PAZARLIK

Kara Kartal'ın iki yöneticisi, Nacer Chadli ve David Ospina'yı büyük oranda ikna etti. Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İngiliz kulüplerini ikna etmek için Londra'da yoğun bir çaba harcıyor.

ORMAN DA İNGİLTERE YOLCUSU

Beşiktaş, iki oyuncuya da kiralık olarak istiyor. FFP nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan Siyah- Beyazlılar'da Başkan Fikret Orman'ın da önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.



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