Beşiktaş'tan Chadli ve Ospina için ikna turları

İLGİLİ VİDEO

transferde sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın transferden sorumlu iki yöneticisi Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğulları, birkaç gündür Londra'da kamp kurmuş durumda.İki yönetici, Belçikalı yıldız Nacer Chadli ve Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina'nın transferini bitirmekte kararlı.Kara Kartal'ın iki yöneticisi, Nacer Chadli ve David Ospina'yı büyük oranda ikna etti. Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İngiliz kulüplerini ikna etmek için Londra'da yoğun bir çaba harcıyor.Beşiktaş, iki oyuncuya da kiralık olarak istiyor. FFP nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan Siyah- Beyazlılar'da Başkan Fikret Orman'ın da önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.