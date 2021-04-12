Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun'la ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması
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12 Nisan 2021 16:58
Beşiktaş Kulübü, Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun'un sağ dizinde tendonlarının koptuğunu açıkladı.

Ameliyat edilen milli futbolcu Cenk Tosun 6-7 ay sahalardan uzak kalacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 34. haftasında Bş. Bld. Erzurumspor ile oynadığı müsabakada sağ dizindeki yaralanma nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun'un yapılan değerlendirme neticesinde, sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edilmiştir.

Futbolcumuz Cenk Tosun'a, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Tekin Kerem Ülkü'nün de katıldığı operasyonda Prof. Dr Barış Kocaoğlu ve Prof. Dr Alper Kaya tarafından patellar tendon tamiri uygulanmıştır. Cenk Tosun'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır.

Cenk Tosun'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

 



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