Beşiktaş'tan Caulker için resmi temas

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın savunmaya takviye istedi. Beşiktaş yönetimi de Alanyaspor'un stoperi 29 yaşındaki Caulker için düğmeye bastı

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Beşiktaş'tan Caulker için resmi temas
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04 Ocak 2021 09:34
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Siyah-Beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın golcü dışında takıma stoper alınmasını da istemişti. Bunun üzerine harekete geçen yönetim Alanyaspor'un İngiliz stoperi Steven Caulker'i transfer etmek için hem kulübü hem de oyuncunun menajeri ile temasa geçme kararı aldı.

29 yaşındaki Caulker'ın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu arada gelen son bilgilere göre İngiliz stoperi Fenerbahçe'nin de istediği ifade ediliyor.

Caulker, istikrarlı oyunuyla Alanya'nın başarısında büyük pay sahibi oldu. Bu sezon Alanyaspor formasını 17 kez giyen Steven Roy Caulker, 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Toplamda ise 65 maçta 4 gol ve 7 asistle oynadı. 



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