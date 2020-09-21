Beşiktaş'tan Callejon'a teklif

Forvet ve sağ kanat arayan Beşiktaş, geçen sezon Napoli'de oynayan Jose Callejon'a teklif götürdü. 33 yaşındaki oyuncu, imza parası hariç 3.5 milyon Euro garanti para istedi. Başkan Çebi ise "Takım içi dengeler önemli. Tavan ücretimiz var, fazlasını veremeyiz" diyerek son teklifi yaptı.



Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kaybedilen iki puan sonrası transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah beyazlılar özellikle sağ kanat ve forvete öncelik verirken yurt içi ve dışından birçok isimle temas kuruldu. Bunlardan öne çıkansa, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da listesinde yer alan sağ kanat Jose Callejon... Bir dönem Real Madrid'de oynayan, geçen sezonu Napoli'de geçiren ve şu anda serbest olan 33 yaşındaki futbolcu Beşiktaşlı yöneticilere "Türkiye'ye gelmek istiyorum ama imza parası hariç yıllık 3,5 milyon Euro garanti para isterim" dedi.



Mirin ve Douglas gidebilir



Başkan Ahmet Nur Çebi ise İspanyol futbolcuya, kulüp içi dengeleri bozmak istemediklerini ve belirledikleri bir tavan taban ücret bulunduğunu, indirim yapması halinde kendisini kadroya katabileceklerini söyledi. Beşiktaş yönetiminin önerdiği teklifi değerlendireceğini belirten



Jose Callejon iki gün içinde durumu ile ilgili haber vereceğini zira kendisi ile ilgilenen üç takım daha bulunduğunu belirtti. Öte yandan yandan yabancı transferi için kontenjan açmak isteyen Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen Isimat Mirin ve Douglas için BB Erzurum ve Hatayspor ile temaslarını sıklaştırdı.



