Beşiktaş'tan çalışanlarına ramazan bayramı jesti

Siyah-beyazlı yönetim kurulu, kulübe bağlı personelin iki aylık maaşlarını toplu olarak ödedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'tan çalışanlarına ramazan bayramı jesti
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23 Mayıs 2020 09:46
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ramazan Bayramı öncesi kulüp çalışanlarına anlamlı bir jest yaptı.

Siyah-beyazlı yönetim kurulu, kulübe bağlı personelin iki aylık maaşlarını dün (22 Mayıs) toplu olarak ödedi.

Maaşların ay sonundan önce hesaplara yatırılmasıyla kulüp çalışanlarının bayram öncesi yüzü güldü.

Yapılan bu ödemeyle personelin kulüpten 2 aylık maaş alacağının kaldığı aktarıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önümüzdeki dönemde bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak istediği vurgulandı.

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