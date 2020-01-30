Beşiktaş'tan Bükreş'te Mircea Lucescu zirvesi

Beşiktaş'ta sportif direktörlüğe getirilmesi planlanan Lucescu için düğmeye basıldı. Danışman İbrahim Altınsay ve Futbol A.Ş. yöneticileri Rumen hocayla görüşmek için Bükreş'e gitti.

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Beşiktaş'tan Bükreş'te Mircea Lucescu zirvesi
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30 Ocak 2020 10:03
Beşiktaş Yönetimi Sergen Yalçın'ın ardından tecrübeli bir sportif direktör için kolları sıvadı... Siyah-Beyazlı yönetimin sportif direktörlüğe getirilmesi planlanan Lucescu için dün dev bir adım attı. Danışman İbrahim Altınsay ve Futbol A.Ş. yöneticileri Rumen hocayla görüşmek için Bükreş'e gitti.

150 KİŞİLİK LİSTE VAR

Rumen hocanın milli takım teknik direktörlüğüne getirildiği dönemde yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte çok ciddi bir araştırma ekibi kurması ve Türkiye'den genç oyunculardan oluşan 150 kişilik bir listeye sahip olması, sportif direktörlük konusunda ilk tercih olmasına sebep oldu. Lucescu ile yapılacak görüşmede anlaşma sağlanmasına kesin gözüyle bakılırken Rumen hocanın da açıklanması bekleniyor.

BAŞKAN ÇEBİ LUCE'Yİ ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Lucescu'yu sportif direktörlüğe getirmeyi çok istediği öğrenildi. Bu gelişme sürpriz olarak değerlendirildi.

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