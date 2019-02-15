Seri galibiyet alma konusunda bu sezon çok başarısız bir görüntü çizen Beşiktaş 22. hafta itibarıyla ilk kez 3 galibiyetlik bir seri yakaladı.Siyah beyazlı takım Antalyaspor ve Bursaspor galibiyetinden sonra Malatyaspor'u da yenerek bu sezon kendi istatistiği açısından bir ilki başardı ve ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalamış oldu.Sezonun ilk iki haftasında Akhisarspor ve B.B.Erzurumspor'u yenen Beşiktaş 3'üncü haftada Antalyaspor'a mağlup olmuştu. Sonrasında inişli çıkışlı grafik çizen siyah beyazlılar 3 galibiyet serisi şansını ikinci kez 15'inci haftada yakaladı. Ankaragücü ve Galatasaray'ı yenip Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalan Beşiktaş bu fırsatı da değerlendirememişti.Öte yandan ilk devrede deplasman maçlarında galip gelmekte zorlanan ve 9 deplasmanda sadece 2 galibiyet alan Beşiktaş, ikinci devredeki ilk 3 deplasman maçından galibiyetle ayrılarak deplasman fobisine son verdi.