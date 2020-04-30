Beşiktaş'tan Bravo ve Gikiewicz'e veto

Manchester City formasını giyen Claudio Bravo (37) yaşı nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Union Berlin'in file bekçisi Rafal Gikiewicz (32) performans engeline takıldı

Haber; Sabah
Beşiktaş'tan Bravo ve Gikiewicz'e veto
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30 Nisan 2020 10:01
Karius'la yollarını ayıran ve gelecek sezon için iki kaleci transfer etmeyi planlayan Beşiktaş'ın kapısı, menajerler tarafından her gün yeni isimlerle çalınıyor.

Son olarak siyah-beyazlılara Manchester City'den Claudio Bravo ve Union Berlin'den Rafal Gikiewicz önerildi. Ancak yönetim, iki isim için de olumsuz yanıt verdi. Şilili file bekçisi Claudio Bravo (37) yaşı nedeniyle değerlendirmeye bile alınmazken Beşiktaş'ın oyuncu izleme ekibi ve teknik heyet, Gikiewicz'in performansını analiz etti. Ancak başarılı bulunmayan Polonyalı eldiven veto yedi.

Siyah-beyazlılar, kale için daha önce Başakşehirli Volkan Babacan'la prensip anlaşmasına varmış, bonservis sorununun çözümünü de kendisine bırakmıştı. Ayrıca Samsunspor'un genç ismi Nurullah Aslan (22) da gündeme gelmişti

CLAUDIO BRAVO
Bu sezon Premier Lig'de 4 maçta forma giydi ve kalesini sadece 1'inde gole kapatabildi.

RAFAL GIKIEWICZ
Bundesliga'da 25 maça çıktı. 41 gol yerken 6 karşılaşmada rakip forvete geçit vermedi.

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