Beşiktaş'tan Bravo ve Gikiewicz'e veto

Karius'la yollarını ayıran ve gelecek sezon için iki kaleci transfer etmeyi planlayan Beşiktaş'ın kapısı, menajerler tarafından her gün yeni isimlerle çalınıyor.Son olarak siyah-beyazlılara Manchester City'den Claudio Bravo ve Union Berlin'den Rafal Gikiewicz önerildi. Ancak yönetim, iki isim için de olumsuz yanıt verdi. Şilili file bekçisi Claudio Bravo (37) yaşı nedeniyle değerlendirmeye bile alınmazken Beşiktaş'ın oyuncu izleme ekibi ve teknik heyet, Gikiewicz'in performansını analiz etti. Ancak başarılı bulunmayan Polonyalı eldiven veto yedi.Siyah-beyazlılar, kale için daha önce Başakşehirli Volkan Babacan'la prensip anlaşmasına varmış, bonservis sorununun çözümünü de kendisine bırakmıştı. Ayrıca Samsunspor'un genç ismi Nurullah Aslan (22) da gündeme gelmiştiBu sezon Premier Lig'de 4 maçta forma giydi ve kalesini sadece 1'inde gole kapatabildi.Bundesliga'da 25 maça çıktı. 41 gol yerken 6 karşılaşmada rakip forvete geçit vermedi.