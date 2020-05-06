Beşiktaş'ta önceki gün Loris Karius alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Alman file bekçisinden sonra ikinci yolcunun da kim olacağı belli oldu. Siyah-beyazlılar Kevin Prine Boateng'le anlaşamadı.Sezon ortasında İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan kiralanan Ganalı futbolcunun yüksek yıllık ücreti sebebiyle böyle bir karar alındı. Beş maç daha oynaması hâlinde sözleşmesi otomatikman bir sezon daha uzayacak olan 33 yaşındaki forvet oyuncusu, yıllık ücret olarak da 1,7 milyon avro kazanacaktı. Yönetim sözleşmeyi revize edip yüzde 50 indirim talebinde bulundu.Boateng indirime yanaşsa da istediği ücret Beşiktaş'ın gelecek sezonun planlamasına göre yine yüksek kaldı. Siyah-beyazlı yönetim yeni dönemde yabancı futbolculara ödenecek ücretin tavan fiyatını 1 milyon avro olarak belirlemişti. Ganalı yıldız ise 1,3 milyon avroda diretince anlaşma sağlanamadı.Siyah-beyazlı idareciler de liglerin başlaması durumunda kadro dışında kalacağını Boateng'e bildirdi. Şu anda karantinada bulunan tecrübeli futbolcu, gelecek sezonda bonservisinin bulunduğu Fiorentina'ya dönecek.