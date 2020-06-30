"Beşiktaş'tan bize gelen teklif yok"

Siyah Beyazlılar'ın transfer gündeminde yer alan Rasmus Lauritsen'in kulübünden açıklama geldi. Kulübün başkanı,Beşiktaş'ın ilgisinden haberi olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
'Beşiktaş'tan bize gelen teklif yok'
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30 Haziran 2020 18:54
Erdal Torunoğulları aracılığıyla transferde birçok farklı isimle görüşen Beşiktaş'ta stoper için gündeme gelen Rasmus Lauritsen'in kulübünden açıklama geldi.

Allsvenskan lideri Nörrköping'in başkanı Peter Hunt, İsveç basınında kendisine "Beşiktaş teklif yaptı mı" şeklide bir soru yöneltilince, "Benim bu konuda bir fikrim yok, bana böyle bir bilgi gelmedi" cevabını verdi.

24 yaşındaki 1.87'lik savunmacı, bu sezon Nörrköping formasıyla ligde çıktığı 12 maçta görev aldı ve 3 gol, 2 asistlik skor katkısı yaptı.



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