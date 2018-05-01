Beşiktaş'tan bir yanıt daha; 'Şenol Hoca'yı bırakmayız'

Beşiktaş yönetimi son 2 derbinin açtığı yaraları sarmak için seferber oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yaşadığı hayal kırıklıklarına bağlı olarak, yaptığı çıkışların 'Ayrılacak' şeklinde yorumlanması Siyah-Beyazlı camiadan karşılık bulmuyor.Bu konuda Akşam'a özel açıklamalar yapan bir Beşiktaşlı yönetici kesinlikle bir ayrılığın gündemlerinde olmadığını vurguladı, şu ifadeleri kullandı:Sezon başında hocamızla yeni sözleşme yaptık. O bizden biz ondan memnunuz. Böyle bir şey olacağına kesinlikle ihtimal vermiyoruz.Elbette son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle hocamızın mutsuz olduğunu biliyoruz. Ancak bu Beşiktaş camiasının içinde bulunmaktan dolayı, bizim camiamızdan kaynaklanan bir mutsuzluk değil. Tamamen dış kaynaklı nedenler var. Beşiktaş taraftarı zaten Galatasaray maçından sonra hocamıza gereken mesajı vermiştir. Şenol Güneş, Beşiktaş'la kimyası uyuşan bir teknik adamdır ve birlikte yola devam edeceğine inanıyoruz. Biz de kesinlikle kendisini bırakmak niyetinde değiliz. Böyle bir ayrılığın Beşiktaş'a zarar vereceğini herkes bilir.Eğer Şenol Hoca giderse veya biz bırakırsak, bu dışarıdan Beşiktaş'ı karıştırmak isteyenlerin işine gelir. Biz de böyle bir oyuna gelmeyiz. Gün ayrılık günü değil, birlik ve beraberlik içinde mücadeleye devam etme günüdür. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Biz de sonuna kadar birlikte yola devam edeceğiz. Futbolcularımız, taraftarımız, yönetimimiz hocamızı seviyor. Ortada ayrılık için her hangi bir sebep yok. Her yıl şampiyon olacağız diye bir kaide de yok. Bir camianın kaderini etkileyecek fevri kararlar almayız.