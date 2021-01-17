Beşiktaş'tan Bilal Ceylan için 350 bin euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gelecek sezonun kadro çalışmasını da şimdiden yapmayı başladı.Siyah beyazlılar, Eskişehir'in sağ beki Bilal Ceylan için kulübüyle masaya oturdu. 17 yaşındaki oyuncu için taksitler halinde 350 bin Euro önerilirken, kırmızı-siyahlıların bu rakamın üzerinde talebi olduğu kaydedildi.Beşiktaş, kulübüyle anlaşma sağlaması halinde genç futbolcu, sezon sonuna kadar Eskişehir'de kalacak yeni sezonda takıma katılacak.