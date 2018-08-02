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Beşiktaş'tan B36 Torshavn maçı öncesi dostluk yemeği

Beşiktaş Kulübü, B36 Torshavn maçı öncesi, konuk ekip ve UEFA yetkilileri ile dostluk yemeği yedi.

Kaynak: AA
Beşiktaş'tan B36 Torshavn maçı öncesi dostluk yemeği
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02 Ağustos 2018 16:33
Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında bu akşam oynanacak B36 Torshavn maçı öncesi, konuk ekip ve UEFA yetkilileri için dostluk yemeği düzenledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen yemek organizasyonunda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyesi Ahmet Cihat Kumuşoğlu, Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'ın başkanı Runi Herup Olsen, UEFA delegesi Scott Struthers ve bazı yetkililerin hazır bulunduğu ifade edildi.

Sıcak bir ortamda gerçekleştirilen dostluk yemeğinde Fikret Orman'ın, günün anısına Runi Herup Olsen ve Scott Struthers'e plaket takdim ettiği aktarıldı.

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