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Beşiktaş'tan "Ay tutulması" paylaşımı

Beşiktaş, "Kanlı Ay Tutulması" ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'tan 'Ay tutulması' paylaşımı
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27 Temmuz 2018 22:18
Beşiktaş, 21. yüzyılın en uzun "Kanlı Ay Tutulması" olarak tarihe geçen doğa olayı ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlılar, Ay tutulmasını Vodafona Park ile birleştirerek, "Biz sana tutulduk" mesajını yolladı.

Beşiktaş'ın yaptığı bu paylaşım, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.



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