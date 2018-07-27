Beşiktaş'tan 'Ay tutulması' paylaşımı

Beşiktaş, 21. yüzyılın en uzun "Kanlı Ay Tutulması" olarak tarihe geçen doğa olayı ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.Siyah-beyazlılar, Ay tutulmasını Vodafona Park ile birleştirerek, "Biz sana tutulduk" mesajını yolladı.Beşiktaş'ın yaptığı bu paylaşım, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.