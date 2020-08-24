Şu ana kadar kadrosunu Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah ve Welinton ile güçlendiren Beşiktaş , Altınordu'dan Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, Altınordu'ya 150 bin Euro bonservis ödeyecek.



Öte yandan siyah-beyazlı ekip sonraki satıştan %20 pay verecek.



Bu sezon Altınordu formasıyla 34 resmi maça çıkan Üner, 4 gol - 8 asistlik bir performansa imza attı.



