Beşiktaş'tan Arsenal'e talep; 'Yarısını siz ödeyin'

Beşiktaş Yönetimi, yeni sezon planlaması çerçevesinde Loris Karius, Pedro Rebocho, Kevin Prince Boateng ve Burak Yılmaz gibi birçok oyuncuyla şimdiden yollarını ayırırken, şartların oluşması halinde Mohamed Elneny ile bir sene daha devam etmek istiyor.Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Yıllık 2.5 milyon euro kazananBu teklifin, İstanbul'daki hayatından memnun olan tecrübeli futbolcu aracılığıyla İngiliz kulübüne iletildiği ve gelecek haberin beklendiği ifade edildi. Arsenal ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Elneny'nin öncelikle diğer tekliflere bakacağı, cazip bir öneri gelmemesi halinde bu konuda Arsenal ile görüşebileceği iddia edildi.Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, kalması halinde yeni sezonda takıma çok katkı sağlayacağını söylediği Elneny için beklemede kalan yönetim, olumsuz ihtimali de göz önünde bulundurarak diğer defansif orta saha oyuncularıyla da görüşmelerini sürdürüyor. Orta alanda Atiba ile iyi bir ikili oluşturan Mısırlı futbolcuyu kadroda tutmak isteyen siyah-beyazlılar, Arsenal'in teklifi kabul etmemesi halinde Elneny'nin tutumuna göre hareket edecek.Deneyimli futbolcunun ciddi bir teklif gelmemesi durumunda önceliğini Beşiktaş'a vereceği öğrenildi. Arsenal'in ise bir yıl daha kiralamak yerine Elneny'yi bonservisiyle satmak istediği ancak koşulların oluşmaması halinde kiralama seçeneğine bir kez daha sıcak bakabileceği ileri sürüldü.Mohamed Elneny'nin Arsenal'le 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. İngiliz ekibi, Elneny'yi 2016 yılında 12.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Basel'den kadrosuna katmıştı. Mısırlı futbolcu, Arsenal formasıyla 89 maça çıkarken 2 gol, 8 asiste imza attı.