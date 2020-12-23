Beşiktaş'tan Anderson Talisca açıklaması!

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Anderson Talisca için konuştu.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Anderson Talisca açıklaması!
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23 Aralık 2020 10:07
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca, yaptığı paylaşımlarla Beşiktaşlı taraftarları bir hayli heyecanlandırmış ve Talisca geri mi dönüyor sorularını akıllara getirmişti.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, bu konuyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Siyah beyazlıların Anderson Talisca gündemine dair konuşan Erdoğan, "Talisca'yı herkes ister. Talisca çok değerli oyuncu bize çok katkıda bulundu. Ancak herhangi bir girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.







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