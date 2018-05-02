GEREKEN KOLAYLIK SAĞLANACAK

MENAJER 10 GÜNLÜK SÜRE İSTEDİ

LİGDE ANCAK 7 GOL KAYDETTİ

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Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş gelecek sezon için kolları erken sıvadı. Siyah-Beyazlı yönetimin bu sezon bekleneni veremeyen oyuncuların başında olan Negredo'yla yolları ayırmak için harekete geçtiği öğrenildi. Beşiktaş, İspanyol golcünün menajeri Gelu Rodriguez ile sıcak temas sağladı.Yönetimin menajer Gelu Rodriguez'e, "" ifadesini kullandı.Menajer Gelu Rodrigues'in bu gelişmeden sonra harekete geçtiği ve Beşiktaş Yönetimi'nden 10 günlük bir süre istediği ortaya çıktı. Bu oyuncuya İngiltere, İspanya ve Çin'den teklifler geldiği biliniyor.Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Negredo ligde ancak 7 gol attı. İspanyol oyuncu G.Saray önünde kaçırdığı gol nedeniyle büyük tepki almıştı..