Beşiktaş, Mario Mandzukic'in elden kaçmasının ardından forvet transferinde rotasını değiştirdi. Yönetim, bu doğrultuda Everton'la sözleşmesi sona eren ve boşta bulunan



Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Oumar Niasse ve Kasımpaşa'yla kontratını fesh etmeye çalışan Fode Koita'yı listesinde tutuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda bir forvet transferi yapmayı planlayan Kara Kartal'ın, Galatasaray'ın da transfer hedefleri arasında yer alan Alexander Sörloth için nabız yokladığı belirtildi.



Sezon başında katıldığı RB Leipzig'de beklenen performansı ortaya koyamayan Norveçli golcü için Alman ekibine sezon sonuna kadar kiralama önerisinde bulunacağı kaydedildi. Sörloth, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 gol ve 10 asistle oynamıştı.



- EDİTÖRÜN NOTU -

NAGELSMANN KALMASINI İSTİYOR



"Bundesliga'da çıktığı 14 maçta sadece 1 gol atabilen ve çoğunlukla oyuna sonradan giren Sörloth'a hocası Nagelsmann sürekli sahip çıkıyor. Sörloth'un uyum sürecinden geçtiğini ve zamanla adapte olacağını söyleyen genç hoca, kiralık gitmesine pek sıcak bakmıyor.



Bu durumda Sörloth'un da tavrı belirleyici olacak. Trabzonspor performansıyla Türk takımlarının her zaman ilgisini çeken Sörloth için Başkan Ahmet Ağaoğlu da olası bir geri dönüş durumunda önceliklerinin kendilerinde olduğunu söylemişti. Trabzonspor'da da forvet arayışları sürüyor. Yaşananlar sonrası Sörloth'un Türkiye ihtimali ve Trabzonspor dışında bir takımda forması için birçok engelin ortadan kalkması gerekiyor."



NAGELSMANN NE DEMİŞTİ?



"Sörloth'u bir şeyler görmeden transfer etmedik. Özel bir golcü olduğunu biliyoruz, bunu gördük. Potansiyeli ve dinamizmi var, gol içgüdüleri çok iyi. Şu ana kadar oyunumuza adapte olmakta güçlük yaşadı. Sürekli olarak Sörloth için ödenen 20 milyon Euro'yu konuşmanın bir anlamı yok. Kendisini geliştirecek. Bu sadece biraz zaman alacak ve sabretmek gerekecek"



