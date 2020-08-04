Beşiktaş'tan Akpom için çılgın pazarlık

Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında golcü arayışında olan Beşiktaş, Chuba Akpom için PAOK ile uzun süredir temas halinde. Yunan ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar görüşmelerde mesafe katetse de henüz istediğini alamadı. PAOK 3 milyon Euro'dan açtığı pazarlıklarda 2.5 milyon Euro'ya kadar düştü.



2 milyon Euro'ya bitirecekler



Kara Kartal ise bir yıl sözleşmesi kalan golcü oyuncu için 1 milyon 750 bin Euro'ya çıktı. Yönetim bu rakamda ısrarcı davranırken, aradaki 750 bin Euro'luk farkın en kısa zamanda kapanmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın maksimum 2 milyon Euro'ya transferi bitirmek adına yoğun mesai harcadığı da gelen haberler arasında.



Geçen sezon başında İngiliz ekibi Arsenal'dan 1 milyon Euro'ya transfer edilen Akpom, bu sezon 10 gol ve 3 asistle oynadı



