Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması

Beşiktaş kulübü, rahatsızlığı nedeniyle Trabzonspor maçında oynayamayacak olan Adem Ljajic'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Haber; AA
Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması
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22 Şubat 2020 00:16
Beşiktaş Kulübü, orta saha oyuncusu Adem Ljajic'de koronavirüs tespit edildiği iddialarını yalanladı. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ljajic'in durumuyla ilgili "Futbolcumuz Adem Ljajic'e Acıbadem Fulya Hastanesinde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Kriptik Tonsillit (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulmuş, ardından futbolcumuzun tedavisi tamamlanmıştır. Bireysel çalışmalara bugün başlayan Ljajic'in durumu şu an stabildir." ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada, "Sosyal medyada, Adem Ljajic'in koronavirüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz." denildi. 

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